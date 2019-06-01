Son Dakika Haberleri: Sürücülerin karne notlarını çocuklar verecek
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Sürücülerin karne notlarını çocuklar verecek

1 saat önce

Sürücülerin karne notlarını çocuklar verecek Sürücü karnesini doldur bisikleti kapADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada sürücülerin karnesini doldurmaları için araçlarda bulunan çocuklara dağıttı.

Sürücülerin karne notlarını çocuklar verecek
Sürücü karnesini doldur bisikleti kap
ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada sürücülerin karnesini doldurmaları için araçlarda bulunan çocuklara dağıttı.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'sürücü karnesi' ile ilgili Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri uygulama yaptı. Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Akpınar Uygulama noktasında araçlar durduruldu. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un da katıldığı uygulamada araç içerisinde bulunan çocuklara 'sürücü karnesi' verildi. Görevliler karne verdikleri çocuklara, sürücü hataları ve kurallar ile ilgili karnenin doldurularak, "#trafikkarnem" etiketiyle sosyal medyada paylaşmasını istedi. En fazla beğeni alan 100 karneye İçişleri Bakanlığı bisiklet hediye edecek.
Çocuklar uygulamayı çok güzel bulduklarını ifade ederken, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, sürücüleri özellikle bayramda yaşanacak trafik yoğunluğu konusunda uyardı.
Sürücülerin karne notlarını çocuklar verecek
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:14 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Jandarma, Genel
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