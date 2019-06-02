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Sürücülerin karnesi çocuklardan

1 saat önce

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından ana yol üzerinde yapılan uygulamada, araçlarda bulunan çocuklara 'sürücü seyahat karnesi' verildi.

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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından ana yol üzerinde yapılan uygulamada, araçlarda bulunan çocuklara 'sürücü seyahat karnesi' verildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolunda uygulama yaparak, araçlarda bulunan çocuklara sürücü seyahat karnesi verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip ve ekipler tarafından verilen karneler ile sürücülerin hataları, uymadığı kuralların, karne üzerinde doldurulması istendi. Çocuklar tarafından doldurulan karneler çocuklar tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılacak. En fazla beğeni alan 100 karneye de İçişleri Bakanlığı tarafından bisiklet hediye edilecek. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:07 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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