Sürücülerin silah ve bıçaklı 'yol verme' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürücülerin silah ve bıçaklı 'yol verme' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Sürücülerin silah ve bıçaklı 'yol verme' kavgası: 2 yaralı

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 'yol verme' kavgasında sürücülerden biri bıçakla, diğeri tabancayla yaralandı.

Sürücülerin silah ve bıçaklı 'yol verme' kavgası: 2 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 'yol verme' kavgasında sürücülerden biri bıçakla, diğeri tabancayla yaralandı.

Alanya'ya bağlı Güllerpınarı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre S.A. ve S.Y. adlı sürücüler arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken S.A., S.Y.'yi bacağından bıçakladı. S.Y. de üzerinde taşıdığı tabancayı S.A.'ya ateşledi. Sağ bacağına kurşun isabet eden S.A. ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Hafif yaralı olan S.Y. ise gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. İki sürücünün bıçak ve tabanca kullandığı kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde silah sesleri de duyuluyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:49 Kaynak: DHA
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