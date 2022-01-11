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İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti - Son Dakika

İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti

11.01.2022 21:14

Aydın'ın Didim ilçesinde bir sürücü, tartıştığı diğer aracın sürücüsünü silahla yaraladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir sürücü, tartıştığı diğer aracın sürücüsünü silahla yaraladı. Sürücünün aracından inerek diğer sürücüye ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Didim Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 2 araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri aracıyla, diğerinin önüne geçerek yolun ortasında durdu. Araçtan inen sürücü arkadaki aracın yanına giderek şoför kapısını açarak silahıyla bir el ateş etti.

Olay anı ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayda göğsünden vurulan ve ismi öğrenilemeyen kişi, araçtan inerek karşı şeride koşarak kaçtı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı araç şoförünün Didim'deki ilk müdahalesinin ardından Söke'deki hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın failinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışması devam ediyor. - AYDIN

İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti
İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti
İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti
İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti
İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti
İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti
İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti

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Cumhuriyet Caddesi, Tragger, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti - Son Dakika


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