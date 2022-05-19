SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

19.05.2022 16:22

BURDUR'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki sürücülerin yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.

BURDUR'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki sürücülerin yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Burdur Manastır Kavşağında 13 Nisan günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesi istikametine ilerleyen Yiğit Can Aslan yönetimindeki 07 YCA 17 plakalı otomobille kent merkezinden Antalya yönüne giden Mustafa Aksoy'un kullandığı 15 DV 062 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın mobese görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Görüntüde kent merkezinden Antalya yönüne giden Mustafa Aksoy yönetimindeki otomobilin kavşağa girmesi ve Yiğit Can Aslan yönetimindeki otomobille çarpışma anı yer aldı.

SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

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Kaynak: DHA

Can Aslan, Antalya, MOBESE, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


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