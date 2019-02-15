Sürücülerin Yol Kavgası
12 dakika önce
Mersin'de 'yol verme' meselesi yüzünden minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma, yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.
Mersin'de 'yol verme' meselesi yüzünden minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma, yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Olay anı, minibüste bulunan bir yolcu tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 16. Cadde üzerinde içerisindeki yolcularla birlikte seyir halinde olan minibüs sürücüsü, caddenin kesiştiği noktada 'yol verme' meselesi yüzünden bir otomobil sürücüsü ile tartıştı. Araçlarından inen her iki araç sürücüsünün tartışmasına diğer araç sürücüleri de dahil olunca kavga çıktı. Taraflar yol ortasında tekme tokat kavgaya tutuşurken, olay anı minibüste bulunan bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bu sırada paniğe kapılarak bağırmaya başlayan minibüsteki kadın yolcular büyük panik yaşarken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:05 Kaynak: İHA
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