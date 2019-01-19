Sürücülerin Yol Verme İnadı Kazaya Neden Oldu
17 dakika önce
Sürücülerin yol verme inadı kazaya neden olduİSTANBUL - İstanbul Haliç yan yolda ilerleyen taksici ile iki halk otobüsü arasında yaşanan yol verme inadı kazaya neden oldu.
Sürücülerin yol verme inadı kazaya neden oldu
İSTANBUL - İstanbul Haliç
yan yolda ilerleyen taksici ile iki halk otobüsü arasında yaşanan yol verme inadı kazaya neden oldu. Yaşanan kaza nedeniyle metrelerce kuyruk oluşurken, kazaya karışan bir halk otobüsün geçmesiyle trafik normale döndü.
Olay, akşam saatlerinde Haliç yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yoldan ana yola bağlanmaya çalışan iki halk otobüsü taksici ile karşılaştı. Taksicinin duracağını varsayan halk otobüsü şoförü yoldaki seyrine devam etti. Halk otobüsünün taksiye çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yolun sıkışmasına neden olan kazada uzun kuyruklar oluşturdu.
Diğer sürücüler yardımcı oldu
Kaza sonrası diğer sürücüler araçlarından inerek olay yerine koştu. Kitlenen araçları gören sürücüler, oluşan kitlenmeden araçları kurtarmak için yardımcı oldu. Sağlı sollu, arkalı önlü hareketlerle araçlar sıkışan yoldan çıkartıldı. Kaza sonrası bir halk otobüsü yoluna devam ederken ticareti taksi ve bir halk otobüsü uzun bir süre yolda kaldı. Araçların çekilmesiyle birlikte trafik normale döndü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:13 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı
Kaza Sonrası Kaçmaya Çalışan Şahısları Tabancayla Vurdu
Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi