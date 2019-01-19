Son Dakika Haberleri: Sürücülerin Yol Verme İnadı Kazaya Neden Oldu

Sürücülerin Yol Verme İnadı Kazaya Neden Oldu

17 dakika önce

Sürücülerin yol verme inadı kazaya neden olduİSTANBUL - İstanbul Haliç yan yolda ilerleyen taksici ile iki halk otobüsü arasında yaşanan yol verme inadı kazaya neden oldu.

Sürücülerin yol verme inadı kazaya neden oldu

İSTANBUL - İstanbul Haliç yan yolda ilerleyen taksici ile iki halk otobüsü arasında yaşanan yol verme inadı kazaya neden oldu. Yaşanan kaza nedeniyle metrelerce kuyruk oluşurken, kazaya karışan bir halk otobüsün geçmesiyle trafik normale döndü.
Olay, akşam saatlerinde Haliç yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yoldan ana yola bağlanmaya çalışan iki halk otobüsü taksici ile karşılaştı. Taksicinin duracağını varsayan halk otobüsü şoförü yoldaki seyrine devam etti. Halk otobüsünün taksiye çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yolun sıkışmasına neden olan kazada uzun kuyruklar oluşturdu.
Diğer sürücüler yardımcı oldu
Kaza sonrası diğer sürücüler araçlarından inerek olay yerine koştu. Kitlenen araçları gören sürücüler, oluşan kitlenmeden araçları kurtarmak için yardımcı oldu. Sağlı sollu, arkalı önlü hareketlerle araçlar sıkışan yoldan çıkartıldı. Kaza sonrası bir halk otobüsü yoluna devam ederken ticareti taksi ve bir halk otobüsü uzun bir süre yolda kaldı. Araçların çekilmesiyle birlikte trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:13 Kaynak: İHA

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