Sürücülerinin yarışla trafiği tehlikeye düşürdüğü otomobillerin plakalarına ceza - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gece saatlerinde sürücülerinin yarış yaptığı 4 otomobilin plakasına 598'er lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Amirliği ekipleri, Antalya Caddesi'nde bazı araçlarla farklı tarihlerde yarış yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçe merkezinde trafiği tehlikeye düşüren 5 otomobilden 4'ünün plakaları, Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi'nden (KGYS) belirlendi.

Polis ekipleri, 4 otomobilin plakasına, izinsiz yarış düzenlendiğinden 598'er lira trafik cezası uyguladı. Bu araçlardan 2'si için ayrıca trafik işaret ve kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 132 liralık ceza kesildi.

Öte yandan, trafikteki tehlikeli yarışlar, çevredeki bir apartmanda oturan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, öğretmenevi önündeki trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen 3 aracın, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte başlayan yarışla trafik güvenliğini tehlikeye atması yer alıyor.

Başka bir videoda da yine aynı caddede iki aracın, çarşı merkezine doğru yarış halinde olduğu görülüyor.