Sürücünün araçtan fırladığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sürücünün araçtan fırladığı kazada 4 kişi yaralandı
SİVAS - Kayseri Sivas Karayolu Gemerek ilçe girişine yakın bir noktada meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü araçtan fırladı, kazada 4 kişi yaralandı.
İbrahim Kiper yönetimindeki 58 HC 300 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü araçtan fırladı. Trafik kazasında sürücü, Ahmet Karakaya (41), Süheyl Coşkun (30), Mehmet Kıyvat yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılırken ilk müdahalelerinin ardından Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 03:45 - Kaynak: İHA
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