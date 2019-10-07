Son Dakika Haberleri: Sürücünün attığı makas kazaya neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Sürücünün attığı makas kazaya neden oldu

Sürücünün attığı makas kazaya neden oldu

1 saat önce

100 Karayolunda makas atarak ilerleyen aracın neden olduğu ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücünün attığı makas kazaya neden oldu, System.String[]

100 Karayolunda makas atarak ilerleyen aracın neden olduğu ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kaza Düzce D-100 Karayolu Kaynaşlı mevki'i Ankara istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Uğur S.'nin idaresindeki 26 DJ 054 plakalı otomobil, D-100 karayolu Kaynaşlı kesimi Karaçalı mevki'inde makas atarak ilerlediği esnada aralarından geçmeye çalıştığı Talat K. yönetimindeki 81 AB 597 plakalı hafif ticari araç ile Altan Y'nin kullandığı 81 AT 666 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Hafif Ticari araçta bulunan sürücü Talat K., Hasan K., Fatma K. yaralandı. Yaralılara, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparken yaralılar ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı


Kaza anı ise D-100 Karayolu kenarında bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücü makas atarak ilerleyen Uğur S. idaresindeki otomobil, iki aracın arasından geçmeye çalıştığı ve araçlara çarparak hafif ticari aracın devrilmesine neden olduğu görülüyor. - DÜZCE

D-100 Karayolu, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafik polisi, ayakkabılarını çıkararak aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgalları temizledi
Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama 1 milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten, paylaşımıyla ses getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 12:16:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücünün attığı makas kazaya neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]