Son Dakika Haberleri: Sürücünün ayağı gaz pedalına sıkıştı, otomobil karşı şeride geçti
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Sürücünün ayağı gaz pedalına sıkıştı, otomobil karşı şeride geçti

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düğün salonundan çıkan otomobile, Alanya istikametinden gelen otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücünün ayağı gaz pedalına sıkıştı, otomobil karşı şeride geçti, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düğün salonundan çıkan otomobile, Alanya istikametinden gelen otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan biri sürücünün ayağının gaz pedalına sıkışması nedeniyle refüjde yaklaşık 150 metre gittikten sonra karşı şeride geçip, beton direğe çarparak durabildi.


Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Namlı'nın kullandığı 07 AAP 035 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar kavşağında düğün salonunda D-400 Karayoluna çıkmakta olan Mehmet Ali Tezel'in kullandığı 07 LY 021 plakalı otomobile çarptı.


Mehmet Ali Tezel'in kullandığı 07 LY 021 plakalı otomobil çarpışmanın şiddeti ve sürücünün ayağının gaz pedalına sıkışması sonucu refüje çıkıp yaklaşık 150 metre gittikten sonra karşı şeride geçip, yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Ahmet Namlı, Mehmet Ali Tezel ve otomobilde yolcu olarak bulunan Zahide Tezel 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Manavgat, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:34 Kaynak: İHA
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