Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları aracın sürücüsünün ayakkabısının içinde kubar esrar ele geçirdi.

Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları aracın sürücüsünün ayakkabısının içinde kubar esrar ele geçirdi.


Gümüşova ilçesi Adaköy köyü yolu üzerinde Düzce İl Jandarma Komutanlığı köpekli narkotik ekipleri ve Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerinin yaptığı rutin yol uygulaması sırasında M.Y.'nin kullandığı otomobilde ve sürücünün üzerinde arama yapıldı. Jandarma narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine sürücü M.Y.'nin ayakkabısını çıkarttıran ekipler, ayakkabının içine gözlenmiş kubar esrar maddesi buldu. Şahıs gözaltına alınırken, Düzce Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile adli soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu
Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi

Son Dakika Haberleri
03:02 Sahte içki üretilen evde bulunan broşürde: "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde... - Son Dakika Haber
01:04 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
01:03 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili CHP'ye tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası - Son Dakika Haber
00:43 11. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:40 Hatay'da yılbaşı öncesi 'huzur ve güven' operasyonu: 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:08 Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 03:30:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]