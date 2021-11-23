Kontağı çevirmesiyle otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

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Kontağı çevirmesiyle otomobil alev topuna döndü

EDİRNE - Edirne'de park halinde olan otomobilini çalıştırmak için direksiyona geçen sürücü kontağı çevirmesiyle otomobil alev topuna dönerek, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Edirne'nin Abdurrahman Mahallesine bağlı Şehit İstiklal Vardar Caddesinde meydana geldi. Kenan Yavaş, 59 KA 545 plakalı Renault marka otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçti. Yavaş, kontağı çevirmesiyle aracı alev topuna döndü. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Vatandaşların müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yanan araç olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.