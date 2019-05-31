Son Dakika Haberleri: Sürücünün dikkati faciayı önledi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sürücünün dikkati faciayı önledi

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motorundan duman çıkan otomobil alev alev yandı.

Sürücünün dikkati faciayı önledi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motorundan duman çıkan otomobil alev alev yandı.

Olay, Alanya-Antalya D-400 Karayolu üzerinde bulunan Manavgat Çevreyolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Ali Direk, eşi Saniye, kızı Simay ve yeğeni Fatma ile birlikte Yayla Mahallesi'ndeki evlerinden Manavgat otogarına gitmek üzere yola çıktı. Otomobil çevreyolu köprüsüne geldiğinde konsol bölümünden dumanlar çıkmaya başlayınca, araç sürücüsü köprüyü geçtikten sonra aracı yolun sağına çekerek araçta bulunanların hepsinin dışarı çıkmasını sağladı. Seyit Ali Direk, aracın kaputunu açarak aküyü sökmeye çalışırken, araçtan alevler yükselmeye başladı. Yoldan geçen araçlar durarak yangın söndürme tüpleriyle otomobile müdahale etmeye çalışırken, olay yerinin yakınında bulunan Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankeri yanan araca su sıkmak suretiyle yangını söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi de köpük ile müdahalede bulunarak yangının tamamen sönmesini sağladı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, Alanya-Antalya D-400 Karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:39 Kaynak: İHA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç kızdan 4 gündür haber yok Otomobil çarpan kamyonetteki bebek yola fırladı savruldu Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:20:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücünün dikkati faciayı önledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]