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Sürücünün dikkati faciayı önledi.

6 saat önce

Sürücünün dikkati faciayı önledi.

Sürücünün dikkati faciayı önledi...Seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı, yolcular tahliye edildi

TRABZON - Trabzon'da akşam saatlerinde seyir halindeki yolcu minibüsü alev aldı. Sürücünün dikkati sonucu hemen fark edilen yangında yolcular hemen tahliye edilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgeye göre, Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi'nde seyir halinde bulunan Miraç K. yönetimindeki 61 D 0716 plakalı minibüsün iddiaya göre elektrik aksamında yangın çıktı. Minibüs sürücüsü Miraç K., aracının ön kısmından çıkan dumanı fark ederek yolcuların minibüsten inmesini sağladı. Çevredeki vatandaşlarında dumanı fark etmesiyle 110 itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu yolda soğutma işleminin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Sürücünün dikkati faciayı önledi.

İtfaiye, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:57 Kaynak: İHA
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