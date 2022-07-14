Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı - Son Dakika
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Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı

14.07.2022 13:29

Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardıSAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü kazaya davetiye çıkardı.

Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı

SAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

D-140 Karayolu'nun Kuzuluk Mahallesi kavşağında meydana gelen olayda, Batakköy Mahallesi istikametinden Şerefiye istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta geçerek diğer sürücüleri tehlike yaşattı. Otomobilin kırmızı ışıkta geçmesi ve diğer sürücünün fren yaparak kazayı önlediği anlar ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışıkta geçen sürücünün diğer otomobili son anda fark ederek frene basması, kırmızıda geçen otomobil sürücüsünün aldırış etmeden yoluna devam etmesi yer alıyor.

YORUMLAR
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KAZA SONRASI ALEV ALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTARILDI KAZA SONRASI ALEV ALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTARILDI Feci kaza kamerada...Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Feci kaza kamerada...Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı - Son Dakika
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