Son Dakika Haberleri: Sürücünün Dikkati, Yaşlı Adamı Ezilmekten Son Anda Kurtardı

Sürücünün Dikkati, Yaşlı Adamı Ezilmekten Son Anda Kurtardı

44 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden yaşlı adam seyir halindeki otomobilin önüne düştü.

Sürücünün Dikkati, Yaşlı Adamı Ezilmekten Son Anda Kurtardı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden yaşlı adam seyir halindeki otomobilin önüne düştü. Yaşlı adam, sürücünün dikkati sonucu ezilmekten son anda kurtuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Otobüsten inen yaşlı adam, yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybedip yola düştü. Bu sırada  Selim Köse (34) yönetimindeki 16 LM 424 plakalı otomobil ile seyir halindeyken önüne düşen yaşlı adamı görünce fren yaptı. Ardından arkasındaki araçlara uyarıda bulundu. Çevredekiler ve Selim Köse, yaşlı adama yardım ederek yolun kenarına götürdü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SANİYE SANİYE OLAY ANI ARAÇ KAMERASINDA

Selim Köse'nin dikkati yaşlı adamı ezilmekten kurtarırken, yaşanan olay ise saniye saniye otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Köse seyir halinde olduğu sırada karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam dengesini kaybediyor, olayı gören çevredekiler ve otomobil sürücüsü Köse yaşlı adama yardım ediyor. 

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ, SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Sosyal paylaşım platformunda paylaşılan görüntüyü gören kullanıcılar, dikkatli şekilde ilerleyen ve olaya hızlı müdahalede bulunan Selim Köse'yi tebrik etti. Çoğu kullanıcı, trafikteki sürücülerin bu şekilde dikkatli olması gerektiğini vurguladı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

Selim, Konak, İzmir, Güncel
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