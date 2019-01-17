Son Dakika Haberleri: Sürücünün El Frenini Çekmediği Minibüse Son Anda Müdahale

Sürücünün El Frenini Çekmediği Minibüse Son Anda Müdahale

1 saat önce

İzmir'de bir akaryakıt istasyonuna park edilen minibüsün, trafiğin aktığı yola doğru hareket etmesi ve istasyon çalışanının son anda yaptığı müdahale güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürücünün El Frenini Çekmediği Minibüse Son Anda Müdahale, System.String[]
İzmir'de bir akaryakıt istasyonuna park edilen minibüsün, trafiğin aktığı yola doğru hareket etmesi ve istasyon çalışanının son anda yaptığı müdahale güvenlik kameralarına yansıdı.

Çiğli ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün sürücüsü, akaryakıt almak üzere istasyona girdi.

Sürücü, içinde yolcular bulunan minibüsü park ettikten sonra el frenini çekmeden inerek uzaklaştı. Bu sırada trafiğin aktığı yola doğru hareketlenen minibüse istasyonda çalışan görevlilerden biri müdahale etti.

Araca binen ve el frenini çeken çalışan, aracı yola kısa mesafe kala durdurdu.

Yaşanan olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:07 Kaynak: AA

Çiğli, İzmir, Güncel
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