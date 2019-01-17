- Akaryakıt istasyonu
Park halindeki minibüs
El freninin çekilmediği minibüs Sürücünün el frenini çekmediği minibüse son anda müdahale İzmir
'de akaryakıt istasyonunda park halindeyken hareket eden yolcu minibüsü, istasyon çalışanının son anda yaptığı müdahaleyle trafiğin aktığı yola girmeden durduruldu
Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
İzmir'de bir akaryakıt istasyonuna park edilen minibüsün, trafiğin aktığı yola doğru hareket etmesi ve istasyon çalışanının son anda yaptığı müdahale güvenlik kameralarına yansıdı. Çiğli
ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün sürücüsü, akaryakıt almak üzere istasyona girdi.
Sürücü, içinde yolcular bulunan minibüsü park ettikten sonra el frenini çekmeden inerek uzaklaştı. Bu sırada trafiğin aktığı yola doğru hareketlenen minibüse istasyonda çalışan görevlilerden biri müdahale etti.
Araca binen ve el frenini çeken çalışan, aracı yola kısa mesafe kala durdurdu.
Yaşanan olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.