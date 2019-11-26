Son Dakika Haberleri: Sürücünün hayatını kayın ağaçları hayatını kurtardı
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Sürücünün hayatını kayın ağaçları hayatını kurtardı

6 saat önce

Bolu'da meydana gelen kazada sürücünün hayatını kayın ağaçları kurtardı.

Sürücünün hayatını kayın ağaçları hayatını kurtardı, System.String[]

Bolu'da meydana gelen kazada sürücünün hayatını kayın ağaçları kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu Abant kara yolunda Yusuf Yıldırım idaresindeki 14 EF 101 plakalı otomobil, Abant yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampole devrilen araç kayın ağaçlarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Yusuf Yıldırım, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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