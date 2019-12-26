Sürücünün hemzemin geçitteki bariyerleri kırması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürücünün hemzemin geçitteki bariyerleri kırması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sürücünün hemzemin geçitteki bariyerleri kırması güvenlik kamerasında

6 saat önce

Erzurum'da otomobil sürücüsünün hemzemin geçitte trenin geçmesini beklemeden bariyerleri kırıp ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erzurum'da otomobil sürücüsünün hemzemin geçitte trenin geçmesini beklemeden bariyerleri kırıp ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yakutiye ilçesinde bulunan Yanıkdere hemzemin geçidindeki otomatik güvenlik bariyerlerinin kırık olduğunu fark eden TCDD görevlileri çalışma başlattı.

Çevrede yapılan incelemelerde bariyelerin kırılarak yol kenarına bırakıldığını belirleyen görevliler, geçitteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlardan Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerlerinin otomatik kapandığı ve yeşil renkli otomobilden inen sürücünün tren geçmeden önce bariyerleri elleriyle kırdığı ve aracıyla karşıya geçtiği tespit edildi.

Kayıtlarda sürücünün bariyerleri kırarken trenin yaklaştığını fark ederek koşup otomobiline binmesi, ikaz ışıklarıyla siren seslerine aldırış etmeden karşıya geçmeye çalışması dikkati çekti.

TCDD görevlileri, sürücü hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin, plakası belirlenen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışması sürüyor.

Sürücünün hemzemin geçitteki bariyerleri kırması güvenlik kamerasında

Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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