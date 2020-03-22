Sürücünün kontrolünden çıkan araç ağaca çarptı: 1 ağır 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sürücünün kontrolünden çıkan araç ağaca çarptı: 1 ağır 4 yaralı - Son Dakika

Sürücünün kontrolünden çıkan araç ağaca çarptı: 1 ağır 4 yaralı

22 dakika önce

Sürücünün kontrolünden çıkan araç ağaca çarptı: 1 ağır 4 yaralı Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Sürücünün kontrolünden çıkan araç ağaca çarptı: 1 ağır 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. A.K.A (35), idaresindeki 46 LH 300 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde yer alan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sürücü konumundaki A.K.A ile çocukları S.K.A, E.K.A ve eşi E.A yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan baba E.A'nın hayati tehlikesi devam ederken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Sürücünün kontrolünden çıkan araç ağaca çarptı: 1 ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:22 Kaynak: İHA

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