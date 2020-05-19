Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, otomobilin altında kaldı: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Sağlık Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilmeyen 33 CAT 29 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yönde gelen 44 PP 527 plakalı sürücüsü henüz öğrenilmeyen otomobilin altına girdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana