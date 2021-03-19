Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı

19.03.2021 04:21

İZMİR'in Konak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı.

İZMİR'in Konak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, otomobilde sıkışan bir kadın ise itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çınartepe Mahallesi Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. yönetimindeki 35 ACF 861 plakalı kiralık otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, park halindeki Muzaffer Kızıltaş'a ait 35 ABH 38 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Didem S. araçta sıkışırken, sürücü Murat K. ise yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Didem S.'yi yaptıkları müdahaleyle bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Didem S., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda kırık olan Didem S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Murat K.'nın otomobilinde içki şişeleri göze çarparken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.'BEN KADINA MÜDAHALE EDERKEN BEYEFENDİ KAÇTI'Kazanın görgü tanıklarından Serpil Karataş, yaşadığı korkuyu anlattı. Karataş, "Beyefendi arabadan indi, kadının yanından, tekrar arabaya geldi. Ben kadını sakinleştirmeye çalıştım. Kadın paniklemişti bağırıyordu. Ben kadına müdahale ederken beyefendi kaçtı" dedi.'DEPREM Mİ OLUYOR?'

Kazanın meydana geldiği yerde oturan İbrahim Yamaç ise kaza sırasında deprem olduğunu düşünerek korku dolu anlar yaşadığını ifade ederek, "Korkmak ne kelime, yataktan fırladık. Ben dedim ne oluyor acaba deprem mi oluyor? Aşağı indim baktım fırtına kopuyor" diye konuştu.


Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı

Otomobil, İtfaiye, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
23:34
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 05:00:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei