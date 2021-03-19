Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptı, 1 yaralı - Son Dakika

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptı, 1 yaralı

19.03.2021 10:31

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptı, 1 yaralıİZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin önündeki başka bir otomobile çarptı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptı, 1 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin önündeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer otomobilde sıkışan bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Çınartepe Mahallesi Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiralık olduğu öğrenilen 35 ACF 861 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Murat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki Muzaffer Kızıltaş'a ait 35 ABH 38 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Murat K.?nın otomobilinde yolcu konumunda bulunan Didem S. sıkışırken, sürücü Murat K. olay yerini terk ederek kayıplara karıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Didem S.?yi yaptıkları müdahale ile çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Didem S., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Didem S.?nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, meydana gelen trafik kazasında iki otomobilde hurdaya döndü. Ayrıca, Murat K.?nin otomobilinde alkol şişeleri görüldü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

'BİR ŞEY PATLADI DİYE DÜŞÜNDÜM'

Meydana gelen kazanın görgü tanıklarından biri olan Serpil Karataş, yaşadığı korkuyu anlattı. Karataş, 'Beyfendi arabadan indi kadının yanından, tekrar arabaya geldi. Ben kadını sakinleştirmeye çalıştım. Kadın paniklemişti bağırıyordu. Ben kadına müdahale ederken beyefendi kaçtı. Kaçarken görmüşler. Çok kötü bir ses geldi, ben bir şey patladı diye düşündüm. Sesi duydum hemen yanlarına koştum. Dışarı çıktım baktım kaza olmuş, beyefendi yanında bağırıyordu.' dedi.

'DEPREM Mİ OLUYOR'

Kazanın meydana geldiği yerde oturan İbrahim Yamaç, kaza sırasında deprem olduğunu düşünerek korku dolu anlar yaşadığını ifade etti. İbrahim Yamaç, 'Korkmak ne kelime, yataktan fırladık. Ben dedim ne oluyor acaba deprem mi oluyor. Aşağı indim baktım fırtına kopuyor. Bizim oğlanın arabasına vurmuş araba perte çıktı.' diye konuştu.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptı, 1 yaralı
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptı, 1 yaralı
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptı, 1 yaralı
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptı, 1 yaralı

Otomobil, İtfaiye, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptı, 1 yaralı - Son Dakika


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