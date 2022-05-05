Sürücünün otobüsü durdurarak Türk bayrağını yerden kaldırması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Sürücünün otobüsü durdurarak Türk bayrağını yerden kaldırması kameraya yansıdı

05.05.2022 18:15
Sürücünün otobüsü durdurarak Türk bayrağını yerden kaldırması kameraya yansıdı

Kocaeli'de şoförün seyir halindeki otobüsü durdurarak yerdeki Türk bayrağını kaldırdığı anlar aracın kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de şoförün seyir halindeki otobüsü durdurarak yerdeki Türk bayrağını kaldırdığı anlar aracın kamerasına yansıdı.

İzmit- Kandıra istikametinde seyreden UlaşımPark'a ait toplu taşıma aracının sürücüsü İbrahim Aslan, yerde Türk bayrağı olduğunu gördü.

Otobüsü yol kenarına yanaştırdıktan sonra yerdeki Türk bayrağını alıp özenli bir şekilde aracın ön konsoluna koyan Aslan, tekrar yoluna devam etti. Bu anlar otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

Araçtaki yolcular, sürücü Aslan'ı bu duyarlılığından dolayı tebrik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından "Bayrak yine yerde kalmadı" ifadesiyle paylaştı.

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Türk Bayrağı, Kocaeli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sürücünün otobüsü durdurarak Türk bayrağını yerden kaldırması kameraya yansıdı - Son Dakika


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