Sürücünün otomobilden yola fırladığı kaza kamerada - Son Dakika

Sürücünün otomobilden yola fırladığı kaza kamerada

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Hazal Yükkaldıran, yola fırlayarak, ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, gece saatlerinde, Güney Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Hazal Yükkaldıran'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yükkaldıran, otomobilin camından yola fırladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yükkaldıran'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.