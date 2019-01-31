Sürücünün Refleksi Çocuğun Hayatını Kurtardı
15 dakika önce
Brezilya'da bir sürücü, bir anda yola çıkan kız çocuğuna çarpmak üzereyken ramakla aracını durdurmayı başardı.
Brezilya'da bir sürücü, bir anda yola çıkan kız çocuğuna çarpmak üzereyken ramakla aracını durdurmayı başardı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kardeşinin yanından ayrılan bir küçük kızın, yoldaki araçları kontrol etmeden hızla yolun karşısına koştuğu görülüyor. Görüntülerde, seyir halindeki siyah bir otomobil sürücüsünün ise çocuğu fark etmesi ile aracını aniden durdurduğu; kız çocuğunun ramakla kurtulduğu görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:55 Kaynak: DHA
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