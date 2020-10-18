Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı - Son Dakika

Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı

18.10.2020 02:47

Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobil, yeraltına alınan elektrik hatları için kazılan çukura düştü.

Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobil, yeraltına alınan elektrik hatları için kazılan çukura düştü.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, yeraltına alınan elektrik hatları için kazılan çukura düştü. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, vatandaşlar yolda güvenlik önleminin yetersiz kaldığını öne sürdü.

Duyarlı vatandaşların yardımıyla kurtarılan otomobil, yoluna devam etti.

Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı
Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı
Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı
Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı

Yeni Mahalle, Tekirdağ, Otomobil, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı - Son Dakika

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