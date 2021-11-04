Sürücünün uyumasıyla duran arabalar gelecek yıl yollarda olacakJapon otomotiv devi Mazda gelecek yıl satışa başlıyor - Son Dakika

- Sürücünün uyumasıyla duran arabalar gelecek yıl yollarda olacak

Japon otomotiv devi Mazda gelecek yıl satışa başlıyor

TOKYO - Japon otomotiv devi Mazda, sürücünün direksiyon başında uyuduğunu veya hastalandığını algılayarak otomatik olarak durabilen otomobillerin satışına önümüzdeki yıl başlamayı planlıyor.

Japon otomobil üreticisi Mazda'nın akıllı otomobili, uykuya dalan sürücüyü uyararak ölümcül kazalarının büyük bölümünü oluşturan dikkatsizliğin önüne geçmeye hazırlanıyor. Otomotiv devi, sürücünün direksiyon başında uyuduğunu veya hastalandığını algılayarak otomatik olarak durabilen otomobillerin satışına önümüzdeki yıl başlamayı planlıyor. Araç içinde bulunan bir kamera ile sürücünün göz ve baş hareketlerini takip eden izleme sistemi, şoförün uykuya daldığını ya da bilincini kaybettiğini algılayarak alarm sesi ile uyarı veriyor. Sürücüden tepki gelmemesi halinde kornayı ve dörtlü flaşörleri devreye sokarak diğer araçları uyaran sistem, otonom sürüşe geçerek aracı kademeli olarak durduruyor.

Daha da gelişmiş hale gelecek

Projeden sorumlu olan mühendis Takahiro Tachioaka, Mazda'nın söz konusu teknolojiyi önümüzdeki yıllarda daha da geliştireceğini ifade etti. Tachioaka, sürücünün farkında olmadığı sağlık sorunlarını dahi önceden tespit edecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Sistem, sağlık sorunu semptomları ortaya çıkmadan önce sürücüleri uyaracak" ifadelerini kullandı. Şirketin proje kapsamında Tsukuba Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanlarla iş birliği içinde çalıştığı öğrenildi.