Sürücüsü alkollü otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Uslu (26) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücü B.E.'nin (25) 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. B.E.'nin kullandığı 06 TPC 79 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Mehmet Uslu'nun kontrolündeki 03 VY 217 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet savrulurken, otomobil yol kenarındaki direğe çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Mehmet Uslu'yu hastaneye kaldırdı. Uslu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MOTOSİKLET 64 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaralanan otomobil sürücüsü B.E. de tedavisi için hastaneye götürüldü. Burada yapılan muayenede B.E.'nin 2.10 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede motosikletin çarpmanın etkisiyle yaklaşık 64 metre sürüklendiği tespit edildi. Motosiklet sürücüsü Mehmet Uslu'nun kask takıp takmadığı öğrenilemedi.