Üye Girişi
Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı - Son Dakika

Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı

27.09.2021 15:17
Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı, System.String[]

BURSA'da Emrah D.'nin (30) kullandığı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı yola geçip başka araca çarptı.

BURSA'da Emrah D.'nin (30) kullandığı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı yola geçip başka araca çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, Emrah D.'nin ise 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Emrah D.'nın kullandığı 16 EDB 70 plakalı otomobil, kavşaktan dönerken kaldırıma çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı yolda Özbek G.'nin (27) idaresindeki 16 Y 3073 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. Trafik polislerince yapılan kontrolde Emrah D.'nin 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emrah D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da 1 bin 339 lira ceza uygulandı. Öte yandan kaza anı, seyir halindeki bir başka otomobilin araç içi kamerasınca anbean kaydedildi.


Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı
Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı
Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı
Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı
Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı
Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı
Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı
Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı
Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı

Otomobil, İnegöl, Emrah, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim 15:32 Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı 15:20 Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız 15:09 Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız
Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşka geldi 14:54 Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşka geldi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 14:39 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak 14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı 14:07 El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 12:35 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı

Son Dakika Haberleri
15:20 Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı
15:18 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu
14:58 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti
14:38 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi
14:27 Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak
14:13 Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi hakkında konuştu: Etleri kesecektim
14:12 Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları
14:01 Gol yemediği her maç için fidan bağışlama sözü veren Muslera, kariyerinin en kötü zamanını geçiriyor
13:59 Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Federal Meclis'e girmeye hak kazandı
Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması         
15:33
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, canına kıydı İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, canına kıydı         
15:27
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu         
15:19
Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti         
14:59
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak         
14:09
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
Çin'de Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı         
12:31
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı         
11:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 15:37:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement