Sürücüsü Ehliyetsiz Araç Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Nurdağı-İslahiye karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti bulunmayan Mehmet Ali Demir yönetimindeki 27 BSH 53 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Süleyman Ağca'nın kullandığı 80 GK 191 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç alev almaya başladı. Alev alarak yanan hafif ticari aracın sürücüsü kazanın ardında araçtan çıkarak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin arka koltuğunda sıkışan İbrahim Saçlıçoban ile Ayşe Ağca, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İbrahim Saçlıçoban ile Ayşe Ağca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Süleyman Ağca ile yanındaki Hakkı Ağca ve Hidayet Ağca ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Sürücüsünün terk ederek kaçtığı yanan araç ise itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.



ORMANLIK ALANDA YAKALANDI



Kaza sonrası kaçan hafif ticari aracın ehliyetsiz sürücüsü Mehmet Ali Demir, polisin araması sonucu bölgedeki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yaşamını yitiren ve İbrahim Saçlıçoban ile Ayşe Ağca'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



- Gaziantep

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı

Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı

9 Öğrenciden Dayak Yiyen 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşananları Anlattı: Sesimi Duyurmak İçin Sıraları Düşürdüm