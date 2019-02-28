Son Dakika Haberleri: Sürücüsü Ehliyetsiz Araç Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Sürücüsü Ehliyetsiz Araç Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

8 dakika önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü Ehliyetsiz Araç Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı-İslahiye karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti bulunmayan Mehmet Ali Demir yönetimindeki 27 BSH 53 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Süleyman Ağca'nın kullandığı 80 GK 191 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç alev almaya başladı. Alev alarak yanan hafif ticari aracın sürücüsü kazanın ardında araçtan çıkarak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin arka koltuğunda sıkışan İbrahim Saçlıçoban ile Ayşe Ağca, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İbrahim Saçlıçoban ile Ayşe Ağca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Süleyman Ağca ile yanındaki Hakkı Ağca ve Hidayet Ağca ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Sürücüsünün terk ederek kaçtığı yanan araç ise itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Kaza sonrası kaçan hafif ticari aracın ehliyetsiz sürücüsü Mehmet Ali Demir, polisin araması sonucu bölgedeki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yaşamını yitiren ve İbrahim Saçlıçoban ile Ayşe Ağca'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:52 Kaynak: DHA

Gaziantep, Nurdağı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Eşini Öldürmek İçin Oğlunu Azmettirdi Kadın Muhtar, Aracının İçinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Cani Adam Öldürdüğü Kadınların Parçalarını Köpeklerine Yedirdi ABD'li Ünlü Oyuncu Lisa Sheridan, Evinde Ölü Bulundu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:00:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücüsü Ehliyetsiz Araç Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]