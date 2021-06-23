Sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu, kayan otomobil fırına girdi - Son Dakika

Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Kızkapısı Caddesi üzerinde yer alan fırında meydana gelen olayda, bir sürücü otomobilini fırının önüne park etti. Sürücünün otomobilden inmesi ile birlikte bir anda hareket eden araç fırına girdi.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

El freni çekilmeyi unutulan otomobil fırın önünde masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra dükkana çarptı. Otomobilin hareket ettiğini gören sürücü panik yaşarken, otomobilin kapısını açarak durdurmak istese de başarılı olamadı. Kaza anında dükkanın önünde olan çocuklar panik yaşarken, kazada yaralanan olmadı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde fırın önüne gelen otomobil ve sürücünün otomobilden indiği görülüyor. Sürücünün hareket eden otomobili durdurmak istediği ancak aracın dükkana çarptığı görülüyor. Kaza anında fırın önünde olan çocukların panik yaşadığı görülüyor.