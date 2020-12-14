Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 1 ölü, 1 yaralı (3) - Son Dakika

KURTARILAMADI

Trabzon'da, sürücüsünün fenalaşması üzerine kaldırıma çıkan minibüsün çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu Mehmet Berber (69), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Direksiyon başında kalp krizi geçiren minibüs sürücüsünün tedavisi ise hastanede sürüyor.