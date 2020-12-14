Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 1 ölü, 1 yaralı (3) - Son Dakika

Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 1 ölü, 1 yaralı (3)
14.12.2020 17:43
KURTARILAMADITrabzon'da, sürücüsünün fenalaşması üzerine kaldırıma çıkan minibüsün çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu Mehmet Berber (69), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
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Trabzon'da, sürücüsünün fenalaşması üzerine kaldırıma çıkan minibüsün çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu Mehmet Berber (69), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Direksiyon başında kalp krizi geçiren minibüs sürücüsünün tedavisi ise hastanede sürüyor.
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