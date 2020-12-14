Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı 2 yaralı - Son Dakika

Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı 2 yaralı

Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı 2 yaralıTRABZON'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sürücünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kaldırıma çıkıp büfe önündeki dolap ile yayaya, ardından da otoparktaki araçlara çarptı.

Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı 2 yaralı TRABZON'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sürücünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kaldırıma çıkıp büfe önündeki dolap ile yayaya, ardından da otoparktaki araçlara çarptı. Kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Pazarkapı Mahallesi, TRABZON'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sürücünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kaldırıma çıkıp büfe önündeki dolap ile yayaya, ardından da otoparktaki araçlara çarptı. Kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Pazarkapı Mahallesi, Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar Belediye Başkanlığı binası önünde meydana geldi. Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan 61 D 0323 plakalı minibüsün sürücüsü E.K., direksiyon başında fenalaştı. İçerisinde 2 yolcu bulunan minibüs, kaldırıma çıkıp bir büfenin önündeki dolaba, ardından da M.B.'ye çarptı. Bir süre kaldırımda ilerleyen minibüs, otoparktaki iki otomobile çarparak durdu. Kazada, M.B. ile sürücü E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.B.?nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



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