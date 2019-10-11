Son Dakika Haberleri: Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsünün önündeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsünün önündeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkıp yolda ilerleylen otobüs, muavinin müdahalesiyle durduruldu.

İzmit'ten Yalova istikametine giden 35 PK 971 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ahmet Duru (54), D-130 kara yolu Sanayi Mahallesi yakınlarında bir anda fenalaştı.

Önce kaldırıma çıkan otobüs ardından önünde seyreden sürücüsü henüz belirlemeyen 41 JB 970 plakalı otomobile çarptı.

Otobüs, otomobili bir süre önünde sürükledi.

Sürücünün fenalaştığını fark eden muavin Yalçın Mankır (29), hareket halindeki otobüse müdahale etti. Otobüs, Mankır'ın çabasıyla yaklaşık 100 metre sonra durdu.

Kazada yaralanan Ahmet Duru, muavin Mankır ve otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcu otobüsünün akaryakıt istasyonunun önündeki kaldırıma ardından otomobile çarpması yer alıyor.

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 yaralı

Ahmet Duru, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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