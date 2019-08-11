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Sürücüsü içinde olmayan otomobil ırmağa uçtu

1 saat önce

Sürücüsü içinde olmayan otomobil ırmağa uçtuZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün içinde olmadığı iddia edilen bir otomobil nehre düşerek sular içinde kaldı.

Sürücüsü içinde olmayan otomobil ırmağa uçtu
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün içinde olmadığı iddia edilen bir otomobil nehre düşerek sular içinde kaldı.
Edinilen bilgiye göre Osman A. Çaycuma Köprüsünün kenarındaki alana otomobilini park etti. Osman A.'ya ait otomobil bir süre sonra Filyos Irmağına doğru kendiliğinden ilerlemeye başladı. Irmağa düşen otomobil sular içinde kalırken, sürücü Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi çekici ve vinç yardımı ile ırmağa düşen otomobili 1 saatlik çalışmanın ardından sudan çıkardı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:11 Kaynak: İHA
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