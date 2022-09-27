Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı - Son Dakika
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Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı

27.09.2022 15:31
Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı

SİVAS'ta sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü, önüne çıkan 4 araca, ardından da büfeye çarptı.

SİVAS'ta sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü, önüne çıkan 4 araca, ardından da büfeye çarptı. Sürücü ile kazada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Dikilitaş Caddesi'nde meydana geldi. İçerisindeki yolcularıyla birlikte seyir halinde olan 58 H 0116 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Odabaşı, aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otobüs, yokuş aşağı inerken önüne çıkan 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki bir bıçakçı büfesine çarparak durabildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Odabaşı ile 7 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


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Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı Son dakika haber! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Son dakika haber! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı - Son Dakika
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