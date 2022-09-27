SÜRÜCÜSÜ RAHATSIZLANAN HALK OTOBÜSÜ, 1 BÜFE VE 4 ARACA ÇARPTI

Kazanın ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek olay yerine geldi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Şimşek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Şimşek, "Kaza, otobüs şoförünün muhtemelen kalp krizi geçirmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bölgedeki park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Kaza sonucunda 7 vatandaşımız yaralı durumda. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Şükür ki öğrendiğimiz bilgilere göre yaralıların durumu ağır değil. Şoförün de kalp krizi geçirdiğini zannediyoruz. O da tedavi altına alındı. Yaralılar geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum" dedi. Kazada yaralananların ise kimlikleri belli oldu. Kazada halk otobüsü şoförü Ömer Odabaşı ile birlikte otobüs içerisinde bulunan Tuba Yıldız (18), Cemile Aktaş (54), Fevzi Ateş (60), büfe önünde duran Yasemin Bulut (55), Büşra Bulut (28) ve park halindeki 58 ABH 281 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Altuntaş olarak açıklandı.

SİVAS (DHA)