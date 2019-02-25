Son Dakika Haberleri: Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Servis Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Servis Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Antalya'da sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis minibüsü devrildi, sürücü hayatını kaybetti, 3 lise öğrencisi hafif yaralandı.

Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Servis Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Antalya'da sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis minibüsü devrildi, sürücü hayatını kaybetti, 3 lise öğrencisi hafif yaralandı.

Serik ilçesi Pınarcık Mahallesi Katrancı mevkisinde lise öğrencilerini taşıyan 07 YZ 680 plakalı öğrenci servis minibüsünün şoförü Bayram Kalmaz (47), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan minibüs devrildi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücü Kalmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hafif yaralanan 3 lise öğrencisi Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:58 Kaynak: AA

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