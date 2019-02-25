Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Servis Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Antalya'da sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis minibüsü devrildi, sürücü hayatını kaybetti, 3 lise öğrencisi hafif yaralandı.
Antalya
'da sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis minibüsü devrildi, sürücü hayatını kaybetti, 3 lise öğrencisi hafif yaralandı.
Serik ilçesi Pınarcık Mahallesi Katrancı mevkisinde lise öğrencilerini taşıyan 07 YZ 680 plakalı öğrenci servis minibüsünün şoförü Bayram Kalmaz (47), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan minibüs devrildi.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücü Kalmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Hafif yaralanan 3 lise öğrencisi Serik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:58 Kaynak: AA
Evsiz Adam, Apartmanın Önünde Oturur Halde Ölü Bulundu
Herkes Kaza Yaptı Sandı, Sağlık Ekiplerini Görünce Kalkıp Selfie Yaptı
Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti