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Sürücüsü kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu

44 dakika önce

Erzincan'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu.

Sürücüsü kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu, System.String[]
Erzincan'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu. Kaza, bugün saat 08.30'da Erzincan- Gümüşhane kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Onur D. idaresindeki 34 FC 2090 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi üzerine kontrolden çıktı. Tır daha sonra yolun kenarındaki park bahçesinin beton bariyerlerine çarparak durabildi.

Kaza sonrası tır sürücüsü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri incelemede bulunarak trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı. - ERZİNCAN
Kalp Krizi, Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
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