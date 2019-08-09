Sürücüsü kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu
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Erzincan'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu. Kaza, bugün saat 08.30'da Erzincan- Gümüşhane
kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Onur D. idaresindeki 34 FC 2090 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi üzerine kontrolden çıktı. Tır daha sonra yolun kenarındaki park bahçesinin beton bariyerlerine çarparak durabildi.
Kaza sonrası tır sürücüsü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri incelemede bulunarak trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı. - ERZİNCAN
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