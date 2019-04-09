Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Tır, Köprü Ayağına Çarptı
31 dakika önce
Kayseri'de, sürücüsünün kalp krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, köprünün ayaklarına çarparak durabildi.
Kayseri
'de, sürücüsünün kalp krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, köprünün ayaklarına çarparak durabildi.
Kaza, Kocasinan
Bulvarı KAYSO Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem G. yönetimindeki 06 DV 3728 plakalı tur, sürücüsünün kalp krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün ayaklarına çarpıp sürüklendi. Kazada, tır sürücüsü Erdem G., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Tır, yapılan incelemenin ardından kaldırıldı. Kapanan yol ise yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:49 Kaynak: İHA
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