Son Dakika Haberleri: Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Tır, Köprü Ayağına Çarptı

Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Tır, Köprü Ayağına Çarptı

31 dakika önce

Kayseri'de, sürücüsünün kalp krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, köprünün ayaklarına çarparak durabildi.

Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Tır, Köprü Ayağına Çarptı, System.String[]
Kayseri'de, sürücüsünün kalp krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, köprünün ayaklarına çarparak durabildi.

Kaza, Kocasinan Bulvarı KAYSO Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem G. yönetimindeki 06 DV 3728 plakalı tur, sürücüsünün kalp krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün ayaklarına çarpıp sürüklendi. Kazada, tır sürücüsü Erdem G., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Tır, yapılan incelemenin ardından kaldırıldı. Kapanan yol ise yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:49 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM Otoyolu'nda Minibüs TIR'ın Altına Girdi: 6 Ölü, 5 Yaralı Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:20:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Tır, Köprü Ayağına Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]