Sürücüsü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürücüsü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı (2) - Son Dakika

Sürücüsü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı (2)

6 saat önce

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAKocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücüsü markete gittiği sırada bilinmeyen bir sebeple hareket ederek beton bariyere çarpan TIR, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sürücüsü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı (2), System.String[]

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücüsü markete gittiği sırada bilinmeyen bir sebeple hareket ederek beton bariyere çarpan TIR, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücü araçtan indikten sonra TIR'ın hareket etmesi ve beton bariyere çarptığı anlar yer alıyor.


Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:20 Kaynak: DHA
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