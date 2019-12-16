Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil, aniden hareket ederek 3 otomobile çarptı.

Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil, aniden hareket ederek 3 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ahir Dağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 46 HE 986 plakalı otomobil, kendiliğinden hareket ederek cadde üzerinde yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Araç önce yol kenarında park halindeki 01 ALG 27 plakalı otomobile, daha sonra cadde üzerinde seyir halinde olan 46 LT 990 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, park halindeki 46 ABY 837 plakalı otomobile çarparak durdu. Aracın çarptığı Salih K. idaresindeki 46 LT 990 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan Zehra K. (35) ve Erdem K. (3) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan 4 otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kahramanmaraş, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan sürücü polisin kaza yapmasına neden oldu: 2 yaralı
Far hırsızları araç sahiplerinin korkulu rüyası oldu Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi Üst geçidi kullanmayan yaya, feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
05:05 Yoğun sis, Başkent'te etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
05:00 YOĞUN SİS, BAŞKENT'TE ETKİLİ OLDU: SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
04:04 Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları göstericilerin çadırlarını yaktı - Son Dakika
03:54 Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
03:44 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Suudi Arabistan'la gerçek bir diyalogdan söz etmek için erken" - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 05:15:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]