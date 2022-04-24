Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var - Son Dakika
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Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var

24.04.2022 19:58

Sarıyer'de yaşanan olayda sürücüsünün araçtan inmesinden sonra hareket eden İETT otobüsü, yokuş aşağı ilerleyerek 16 araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan çok sayıda kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 19.00 sıralarında Katar Caddesi'nde meydana gelen olayda, hararet yaptığı gerekçesiyle şoförünün sağda durdurup indiği İETT otobüsü, bir anda harekete geçerek yoldaki araçlara çarptı.

15 ARACA ÇARPTI, 4 KİŞİ YARALANDI

Otobüs yaklaşık 500 metre boyunca 15 araca çarparak ilerledikten sonra durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücüsün araçtan inmesiyle hareketlenen İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU İDDİASI

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu için otobüsün harekete geçtiği iddia edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sürücüsün araçtan inmesiyle hareketlenen İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi
Sürücüsün araçtan inmesiyle hareketlenen İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi
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SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ 15 ARACA ÇARPTI: 4 YARALI (2) SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ 15 ARACA ÇARPTI: 4 YARALI (2) Sarıyer'de şoförü indikten sonra hareket eden İETT otobüsü 15 araca çarptı Sarıyer'de şoförü indikten sonra hareket eden İETT otobüsü 15 araca çarptı

İstanbul, Sarıyer, Tragger, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var - Son Dakika
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