Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var - Son Dakika

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 19.00 sıralarında Katar Caddesi'nde meydana gelen olayda, hararet yaptığı gerekçesiyle şoförünün sağda durdurup indiği İETT otobüsü, bir anda harekete geçerek yoldaki araçlara çarptı.

15 ARACA ÇARPTI, 4 KİŞİ YARALANDI

Otobüs yaklaşık 500 metre boyunca 15 araca çarparak ilerledikten sonra durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU İDDİASI

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu için otobüsün harekete geçtiği iddia edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.