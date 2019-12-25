Sürücüsü rahatsızlanan otomobil, halk otobüsüne çarptı - Son Dakika
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Sürücüsü rahatsızlanan otomobil, halk otobüsüne çarptı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yöne geçip, halk otobüsüne çarptı.

Sürücüsü rahatsızlanan otomobil, halk otobüsüne çarptı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yöne geçip, halk otobüsüne çarptı. Yaralananın olmadığı kazanın ardından otomobil sürücüsü tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Direksiyon başında rahatsızlanan Alev Onat Arslan, 34 LY 5475 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil karşı şeride geçerek, Adem Gürbulak idaresindeki 41 J 4358 plakalı halk otobüsüne çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazanın ardından halk otobüsü sürücüsü Adem Gürbulak, Alev Onat Arslan'ı otomobilden çıkardı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi nefes almakta zorlanan Arslan'ı, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Adem Gürbulak, "Araçtan ben indirdim, zor nefes alıyordu. Ters yönden geldi. Rahatsızlığının ne olduğunu bilmiyorum ama kendinde değildi" dedi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:56 Kaynak: DHA
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