Sürücüsü rahatsızlanan otomobil otobüse çarptı: 1 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duraktaki otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duraktaki otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kuruçeşme Işıklar mevkisinde Yakup Çevik yönetimindeki 41 ACR 774 plakalı otomobil, durakta yolcu indiren H.A. idaresindeki 41 P 0100 plakalı işçi servis otobüsüne arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobilin sürücü mahallinde sıkışan sürücü Çevik'i durakta bulunan vatandaşlar bulunduğu yerden kurtardı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahalesi yapılan Çevik, kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Çevik'in otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlandığı öğrenildi.

Kazada yola akan yağ nedeniyle itfaiye ekiplerince kumlama çalışması yapıldı.

Otobüs sürücüsü H.A, gazetecilere, durakta yolcu indirdiğini belirterek, daha sonra ses gelmesi üzerine aşağıya indiğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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