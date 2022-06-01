Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı - Son Dakika
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Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı

01.06.2022 21:37

Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsü Onur Doğan'a kızan operatör Erol Çiftçi, otomobili kepçe bomu ile devirdi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, gözaltına alınan Çiftçi, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Dün Ünye'ye bağlı Cevizdere Mahallesi Acısu mevkisinde meydana gelen olayda, Onur Doğan isimli vatandaş 06 RCA 70 plakalı otomobili ile yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna girdi. Bu sırada çalışma yapan operatör Erol Çiftçi (35), Doğan'ın yola girmesine kızarak kepçeyle sürücüyü takip etmeye başladı. Doğan geri manevra yaparak otomobili ile kepçeden kaçmaya çalıştı. Bu sırada operatör, kepçenin bomu ile otomobile vurarak takla atmasına neden oldu.

Sürücüye kızıp kepçe ile otomobile takla attıran operatör tutuklandı

SÜRÜCÜ YARALANDI

Otomobilde hasar oluşurken, sürücü ise yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Doğan'ın şikayeti üzerine operatör, gözaltına alındı.

Sürücüye kızıp kepçe ile otomobile takla attıran operatör tutuklandı

TUTUKLANDI

Operatör Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Çiftçi, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Sürücüye kızıp kepçe ile otomobile takla attıran operatör tutuklandı

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin geri manevra yaparak geldiği, kepçenin ise otomobili bomu ile kaldırarak, takla atmasına neden olduğu, otomobil sürücüsünün panikle aracından dışarıya çıktığı yer aldı.

Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
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SÜRÜCÜYE KIZIP KEPÇE İLE OTOMOBİLİ TAKLA ATTIRAN OPERATÖR TUTUKLANDI SÜRÜCÜYE KIZIP KEPÇE İLE OTOMOBİLİ TAKLA ATTIRAN OPERATÖR TUTUKLANDI Rektör Çiftçi'den Azerbaycan çıkartması Rektör Çiftçi'den Azerbaycan çıkartması
Kaynak: DHA

Otomobil, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı - Son Dakika
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